حمادة هلال يسابق الزمن للحاق بموسم دراما رمضان بـ«المداح»

يبدأ النجم حمادة هلال تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد"المداح" الأسبوع القادم بعد الاستقرار على كافة تفاصيل العمل مع المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج.ويعد حمادة حاليا جلسات ما قبل التصوير مع المخرج أحمد سمير فرج، لاختيار باقي عناصر العمل بعد انضمام أحمد بدير وخالد سرحان وتتجه البطولة النسائية حاليا نحو الفنانة السورية نسرين طافش بعد أن أبدت موافقة مبدئية للمشاركة بالعمل الجديد.وبالتوازي مع التصوير قرر حمادة هلال تسجيل عدة أغنيات داخلية بالمسلسل الجديد المقرر عرضه خلال رمضان القادم، بالإضافة إلى تكثيف تصوير المشاهد الداخلية خلال الأيام القادمة من أجل اللحاق برمضان حيث لم يتبق واقت كاف قبل شهر رمضان القادم.