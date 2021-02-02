«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية شراكة للاستثمار العقاري مع صندوق أبو ظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، وذلك للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر لتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل.وذكرت مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي اليوم أن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، تمثل ثالث شراكة للصندوق في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية.ووفق المكتب، تعد هذه الاتفاقية أكبر صفقة منفردة لصندوق أبوظبي مع «أدنوك حتى الآن، حيث يحصل الصندوق على حصة 31% في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، فيما تمتلك الشركة حصة 69%.