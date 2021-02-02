أسقف البحر الأحمر يترأس قداس ذكرى رحيل الأنبا ثاؤفيلس 12 فبراير

يترأس الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا ثاؤفيلس، أسقف البحر الأحمر السابق، 12 فبراير الجاري.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.