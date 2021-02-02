حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 2 فبراير 2021
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:43 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
حسن علاقتك بمديرك، لتفهم لماذا يفعل معك بعض التصرفات التي تغضبك منه.
عاطفيا:
تنازل عن بعض الأشياء ليدوم الحب بينك وبين شريكك، لا تكن أنانيا في علاقتك به.
صحيا:
ممارسة الرياضة شفاء لك من الآلام، نصف ساعة رياضة في اليوم من أجل صحتك.
مهنيا:
حسن علاقتك بمديرك، لتفهم لماذا يفعل معك بعض التصرفات التي تغضبك منه.
عاطفيا:
تنازل عن بعض الأشياء ليدوم الحب بينك وبين شريكك، لا تكن أنانيا في علاقتك به.
صحيا:
ممارسة الرياضة شفاء لك من الآلام، نصف ساعة رياضة في اليوم من أجل صحتك.