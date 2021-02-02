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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رئيس مهرجان برلين السابق يتوقع عودة السينما لسابق عهدها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:13 ص
ديتر كوسليك
ديتر كوسليك
وكالات
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قال الرئيس السابق لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ديتر كوسليك، إنه يعلق آمالا كبيرة على عودة دور السينما إلى سابق عهدها مجددا بعد أزمة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال كوسليك إنه لم يسمع من قبل هذا القدر من الثناء على الثقافة كما حصل خلال الجائحة.

وأضاف: "لذلك أنا واثق من أن دور السينما ستعود، لكنها ستكون مختلفة".

تصريحات كوسليك،72 عاما، الذي ترأس مهرجان "برلينالة" في العاصمة الألمانية من عام 2001 حتى عام 2019، جاءت قبل إصدار مذكراته، التي نُشرت في ألمانيا اليوم الثلاثاء، والتي يتحدث فيها أيضا عن مستقبل صناعة السينما.

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