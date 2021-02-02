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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة بايدن تأمل فى إزالة السياج المؤقت المحيط بالبيت الأبيض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:22 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت حول مجمع البيت الأبيض، عندما يصبح ذلك متاحا من الناحية الأمنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضافت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الإثنين أن هدف بايدن ونائبته هو "تعديل الخدمة السرية" بمحيط المبنى "بمجرد أن يكون ذلك منطقيا من وجهة نظر أمنية شاملة".

وأشارت إلى أن العمل مع الخدمة السرية في هذا الصدد يجري عن كثب.

وحول حزمة الإغاثة من تداعيات كورونا، قالت إن بايدن يعتقد أن حجمها ينبغي أن يكون متناسبا مع نطاق الأزمة الحالية وهو ما جعله يقترح حزمة قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وأكدت أن الحاجة إلى تمرير حزمة إغاثة إضافية تتعلق بتداعيات كورونا "ملحة بشكل لا يصدق".

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