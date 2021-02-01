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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحدث: إيران سعت لإنشاء حرس ثوري لحساب الإخوان في مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:25 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
محمد عمر
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كشفت مصادر مطلعة أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، طالب جماعة "الإخوان" الإرهابية بإقامة معسكرات يشرف عليها الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

وقالت المصادر اليوم، إن سليماني اقترح على الإخوان إدخال عناصرهم لكليات الشرطة والجيش بمصر وذلك وفق قناة "الحدث".

‏‎وأشارت القناة في تقرير لها إلى أنه تم تسريب وثائق كانت ترد للرئاسة المصرية في عهد محمد مرسي إلى طهران كما سربت جماعة الإخوان لطهران وثائق مهمة وتفصيلية عن قوات الأمن المصرية.

وأكدت المصادر أن التعاملات المالية بين الإخوان وإيران كانت تتم عبر وسطاء بلبنان كما أظهرت تحقيقات تسهيل الإخوان تدفق السلاح الإيراني عبر الأنفاق بسيناء والبحر المتوسط.

‏‎وأشار التقرير إلى أن إيران سعت لإنشاء حرس ثوري لحساب الإخوان خلال فترة حكمهم بمصر كما جرت لقاءات بين قيادات الإخوان وإيرانيين قبل يناير 2011 وعقب ثورة 30 يونيو 2013.

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