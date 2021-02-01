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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناطقة باسم بايدن: «لا نفتقد» ترامب على تويتر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:19 م
جين ساكي
جين ساكي
وكالات
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ردت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الإثنين، على سؤال عما اذا كان حظر دونالد ترامب على موقع تويتر يسهل في شكل أكبر ولاية الرئيس جو بايدن؟، فتهّربت من الإجابة لكنها قالت "لا أستطيع القول إننا نفتقده على تويتر".

وأضافت "قد تجدون صعوبة في تصديق ذلك، لكننا نمضي القليل من الوقت في التفكير أو التحدث عن الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، لنكن أكثر وضوحا".

وتابعت "أعتقد أن هذا سؤال يجب أن يطرح بالأحرى على أعضاء الكونغرس الجمهوريين المنتخبين"، مشيرة إلى الضغط الذي مارسه الرئيس السابق لفترة طويلة من خلال التغريدات التي طالت أحد هؤلاء.

ولدى سؤالها هل يؤيد جو بايدن إبقاء حظر سلفه عن الموقع أجابت ببساطة "إنه قرار اتخذه تويتر".

وأوقف تويتر الذي كان الأداة الرئيسية لدونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وولايته، حساب ترامب بشكل دائم، بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأثار هذا القرار انتقادات شديدة بين مؤيدي ترامب وبعض القادة والمنظمات غير الحكومية القلقين من نفوذ منصات التواصل الاجتماعي من دون أي رقابة خارجية.

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