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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:35 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 2-2-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، وفقًا لآخر التداولات سعر الصرف الأوروبي في البنوك، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.73 جنيهًا، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 19.00، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 21.52 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-2-2021


نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا في كافة البنوك، إذ بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك «إتش إس بي سي» سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67، كما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 2-2-2021

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء، ليسجل للشراء في البنك الأهلي المصري 21.68 جنيه وللبيع 21.14، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.70 جنيه وللبيع 21.47، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.37، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 21.69 جنيه وللبيع 21.41.

سعر اليورو اليوم

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم في بنك «إتش إس بي سي» ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.00، وفي ميد ينك سجل للشرا 19.19 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.00، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.92.

سعر الدولار الإسترليني في البنوك اليوم

كما ارتفع سعر الدولار الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 12.07 جنيه وللبيع 11.91، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 12.14 جنيه وللبيع 11.60، كما استقر سعر الدولار الإسترليني اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 11.49 جنيه وللبيع 11.32، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد انخفض سعر الدولار الإسترليني ليسجل للشراء 12.15 جنيه وللبيع 11.35.

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