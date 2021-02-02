أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 2-2-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-2-2021

سعر الدولار اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 2-2-2021

سعر اليورو اليوم

سعر الدولار الإسترليني في البنوك اليوم

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا في كافة البنوك، إذ بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك «إتش إس بي سي» سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67، كما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء، ليسجل للشراء في البنك الأهلي المصري 21.68 جنيه وللبيع 21.14، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.70 جنيه وللبيع 21.47، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.37، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 21.69 جنيه وللبيع 21.41.وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم في بنك «إتش إس بي سي» ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.00، وفي ميد ينك سجل للشرا 19.19 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.00، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.92.كما ارتفع سعر الدولار الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 12.07 جنيه وللبيع 11.91، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 12.14 جنيه وللبيع 11.60، كما استقر سعر الدولار الإسترليني اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 11.49 جنيه وللبيع 11.32، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد انخفض سعر الدولار الإسترليني ليسجل للشراء 12.15 جنيه وللبيع 11.35.