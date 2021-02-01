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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ديلى ميل»: انخفاض جراحات الأورام بمقدار الثلث بسبب كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:44 م
جراحات الأورام
جراحات الأورام
إسلام جمال
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انخفض عدد المرضى الذين خضعوا لجراحة السرطان من أبريل إلى أغسطس، لـ 21700 مقارنة بعام 2019.

وكشفت الأرقام الأخيرة، أن عشرات الآلاف لم يتلقوا علاج السرطان، بالإضافة إلى انخفاض الجراحة لإزالة الأورام بمقدار الثلث خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير المنشور بموقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد تراجعت الجراحة لإزالة الأورام بمقدار الثلث خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، من أبريل إلى أغسطس، حيث انخفض عدد المرضى الذين خضعوا لجراحة السرطان بنحو 21700 مريض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

كما ذكر التقرير انخفاض عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان من أبريل إلى سبتمبر بنسبة 25٪.

وبلغ عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في الفترة من أبريل إلى سبتمبر من العام الماضي 35592 مريضا، بانخفاض ربع واحد مقارنة بمستويات 2019

ظهرت الأرقام المدمرة حيث قال رئيس منظمة الصحة البريطانية، فإن المزيد من التأخير في جراحة السرطان في الأسابيع الأخيرة كان سببًا رئيسيًا للقلق.

وقد حذر خبراء الصحة العالمية، من أن مرضى السرطان يواجهون أضرارًا جانبية لـ Covid-19، مما يعرض عشرات الآلاف من الأرواح للخطر.

وتظهر الأبحاث أن كل تأخير لمدة أربعة أسابيع في علاج السرطان يزيد من خطر الوفاة بنحو 10 في المائة.

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