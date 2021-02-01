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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصة صورة| صلاح السعدني يحتفل بعيد الميلاد الـ80 للولد الشقي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:53 م
صلاح السعدني
صلاح السعدني
آلاء حسن
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قرر الفنان صلاح السعدني أن ينظم احتفالًا بمناسبة عيد ميلاد شقيقه الكاتب الراحل محمود السعدني الذي بلغ فيه سن الثمانين داخل منزله بالجيزة، بحضور حفيده أحمد الذي تولى إطفاء شمعة العام الأول في العقد التاسع لجده.

وحضر صلاح السعدني في 15 نوفمبر 2008 احتفالية نقابة الصحفيين لتكريم شقيقه الولد الشقي محمود السعدني، لحصوله على الجائزة التقديرية للنقابة التي تسلم فيها درع التكريم الخاص بأخيه نيابه عنه، فكان قد اعتزل العمل الصحفي والحياة العامة منذ 2006 بسبب المرض ومن يومها قرر السعدني الصغير أن يعطيه الدرع أثناء الاحتفاء بعيد ميلاده.

في هذه الصورة، يظهر صلاح السعدني واقفا بجوار شقيقه الذي كان جالسًا ويسلمه درع تكريم نقابة الصحفيين، والتي التقطت لتبقى ذكرى خالدة.

حينها، قال نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، خلال احتفالية النقابة إن محمود السعدني هو فارس الكلمة، موضحا أن الجائزة عرفان بدور السعدنى المهني الذى أثرى الصحافة بالكلمة الساخرة، كما أضحك المصريين وأبكاهم بكتاباته فى القضايا المختلفة.

محمود السعدنيي (20 نوفمبر 1928 - 4 مايو 2010) صحفي وكاتب مصري ساخر يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينيات، كما شارك في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وسجن في عهد أنور السادات بعد إدانته بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية.

أصدر وترأس تحرير مجلة 23 يوليو في منفاه في لندن، عاد إلى مصر من منفاه الاختياري سنة 1982 بعد اغتيال السادات واستقبله الرئيس مبارك، كما كانت له علاقات بعدد من الحكام العرب مثل معمر القذافي وصدام حسين.

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