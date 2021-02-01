الأمم المتحدة تحث دول العالم على حماية الديمقراطية في ميانمار

ذكرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الاثنين، أنه يتعين على دول العالم أن تتحرك لإنقاذ الديمقراطية الهشة في ميانمار، في إشارة إلى إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.وأضافت باشيليت في بيان من جنيف: "أشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في ميانمار".وطالبت المفوضة العليا بالإفراج الفوري عن عشرات الزعماء السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين تم احتجازهم.وحثت باشيليت "جميع الدول ذات النفوذ لاتخاذ خطوات لمنع تداعي الديمقراطية الهشة والمكاسب في مجال حقوق الإنسان التي حققتها ميانمار خلال الفترة الانتقالية من الحكم العسكري".