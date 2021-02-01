رئيس «ملوي» بالمنيا يتفقد أعمال صيانة خزانات العمارات السكنية

قام رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بجولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال صيانة خزانات العمارات السكنية الأولى بالرعاية بقرية منشأة المغالقة وقرية البركة التابعة لمجلس قروى دروة.وأوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، خلال جولته التي رافقه خلالها عامر طه نائب رئيس المركز، ومدحت شندى رئيس قرية دروة أنه تم الانتهاء من مشكلة خزانات الصرف الصحي بعمارات البركة ومنشأة المغالقة بعد إجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة لها لضمان عدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.وأكد رئيس المركز أن رئاسة المركز والمدينة، لا تدخر جهدًا فى العمل على بحث وحل أى من المشكلات التى تواجه المواطنين، حيثُ تم إعطاء تعليمات لرؤساء القرى التسع ورؤساء الأحياء بالتعامل الفورى مع المشكلات والشكاوى، وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة المواطن.