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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحة ألمانيا تعتزم تبكير تطعيم كورونا لبعض المرضي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:04 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
وكالات
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من المنتظر تبكير تطعيم كورونا لبعض أصحاب التاريخ المرضي في ألمانيا عن الموعد الذي كان مخططا له حتى الآن.

ويعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان تغيير التعليمات الخاصة بتطعيمات كورونا بحيث يتم تعديل تصنيفات بعض التوصيفات المرضية في المجموعات ذات الأولوية حسب البيانات الجديدة.

كما ستتضمن التغييرات الجديدة مراعاة التوصيات الخاصة بالسن في التطعيم بلقاح إسترازينيكا الذي حصل على تصريح.

وصرح شبان اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي رقمي بقول: "مجموعات الأولويات ستبقى كما هي من حيث المبدأ".

وجاءت المسودة على خلفية توصية أصدرتها لجنة التطعيم الدائمة بقصر تطعيمات إسترازينيكا أولا على البالغين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.

وتمنح المسودة أولوية عالية في التطعيم لمرضى السكر الذين يعانون من ارتفاع نسب السكر في الدم، كما ستسري هذه الأولوية على الأشخاص أصحاب أمراض الكبد والكلى المزمنة والأشخاص الذين يعانون أمراض الرئة المزمنة الحادة.

وسيتم الإبقاء في هذه المجموعة رقم 2 للأولويات على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وستبقي مجموعة الأولويات رقم 1 على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والمحتاجين إلى الرعاية والعاملين في مجال الرعاية وأقسام الرعاية المركزة واستقبال الطوارئ وخدمات الإسعاف، وفي حال قلت أعمار هؤلاء العاملين عن 65 عاما فسيكون لهم الأولوية في التطعيم بلقاح إسترازينيكا.

وبالنسبة للأشخاص الذين أتموا عامهم الخامس والستين في هذه المجموعة سيكون لهم حق متساو في الحصول على تطعيم بأحد اللقاحين الآخرين وهما لقاح بيونتيك- فايزر ولقاح موديرنا.

وأشار الوزير الألماني إلى أن المجموعة العليا في الأولويات بها العديد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عاما منهم على سبيل المثال أطقم تمريض وأطباء في وحدات الرعاية المركزة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمكن تطعيمهم باللقاح الجديد (إسترازينيكا) بصورة أسرع.

يذكر أنه نظرا لقلة المتوافر حاليا من اللقاحات بوجه عام، فإن التطعيمات قاصرة حاليا على مجموعة الأولويات رقم 1 التي تضم إلى جانب هؤلاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ونزلاء دور الرعاية الصحية.

وأكد شبان أنه لا توجد أي إشارات على أن لقاح إسترازينيكا يعمل بشكل أسوأ في الفئات العمرية الكبيرة لكن لا توجد بيانات كافية تعضد ذلك.

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