حنفي جبالي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الإثنين، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية.وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسته في مختلف المجالات لتحقيق التكامل، وتطوير منظومة العمل القاري المشترك، كما أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية، اتصالًا بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الإفريقية.على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التطلع لتعزيز وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية المختلفة، وتفعيل دور البرلمان الإفريقي لتعزيز الحوار الإنساني بين الشعوب الإفريقية، وتبادل الخبرات المُجتمعية، وهو من شأنه ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الترابط والتآخي بين الشعوب الإفريقية.من جانبه، أعرب موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن بالغ شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة الذى لاقاه والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المصري الرائد في إفريقيا، ومعتبرًا إياه بمثابة الدعامة القوية للعمل الإفريقي المُشترك، كما أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على ثقته التامة في اضطلاع مصر بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الإفريقية.