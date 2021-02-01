رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حنفي جبالي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:31 م
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الإثنين، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسته في مختلف المجالات لتحقيق التكامل، وتطوير منظومة العمل القاري المشترك، كما أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية، اتصالًا بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الإفريقية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التطلع لتعزيز وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية المختلفة، وتفعيل دور البرلمان الإفريقي لتعزيز الحوار الإنساني بين الشعوب الإفريقية، وتبادل الخبرات المُجتمعية، وهو من شأنه ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الترابط والتآخي بين الشعوب الإفريقية.

من جانبه، أعرب موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن بالغ شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة الذى لاقاه والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المصري الرائد في إفريقيا، ومعتبرًا إياه بمثابة الدعامة القوية للعمل الإفريقي المُشترك، كما أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على ثقته التامة في اضطلاع مصر بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الإفريقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لبحث التعاون المشترك

مدرب الأهلى والزمالك أبرز المرشحين لخلافة أروابارينا فى بيراميدز

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية