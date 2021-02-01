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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد يطالب «التضامن» بالنظر فى مكافآت ومعاشات الرائدات الريفيات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:45 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها تجاه ما يقرب من 40 مليون مصري، مؤكدا أننا سندعم تلك الوزارة الخدمية بكل ما نملك حيث أنها مسئولة عن قطاع عريض من المجتمع.

قال علاء عابد فى كلمتة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: "أنا دائما انحاز للمرأة المصرية، ولدينا عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة تحت قبة البرلمان".

وأضاف عابد: "دي رسالة مهمة من عظيمات مصر أيضا مش هقول الرسالة، ولكن معي فلاشة وطلب من إحدي الرائدات الريفيات يؤدوا دور كبير معانا، خاصة أنهم كلمة السر في تنظيم الأسرة بيتكلموا تحديدا عن تأميناتهم ومعاشاتهم وما يتعرضوا له، وهذه أمانة فيها رقم تليفونها تحدثت بأسم الالاف بشأن وضعهم ومكافاتهم ومعاشاتهم وتاميناتهم خلال عملهم في القرى والنجوع ويحتاجون إلى إهتمام من وزارة التضامن الاجتماعي".

وتابع: "لدي نقتطين سريعيتين سأتحدث فيهم وهما، قانون التأمينات الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية، مما يعرضنا لشبهه عدم الدستورية، النقطة الأخري الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها هل يمكن يكون لديهم حوافز تأمينية وليست تصرف، صنايعية مصر لو حصلها شيء من يتكفل به".

واختتم: "أيضا برنامج تكافل وكرامة هناك تميز في المعاش بينهم هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين خاصة أن البرنامج من برامج الحماية التى وضعها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي وهذا البرنامج من العلامات المضيئة".

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