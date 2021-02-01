علاء عابد يطالب «التضامن» بالنظر فى مكافآت ومعاشات الرائدات الريفيات

علاء عابد يطالب «التضامن» بالنظر فى مكافآت ومعاشات الرائدات الريفيات
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:45 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها تجاه ما يقرب من 40 مليون مصري، مؤكدا أننا سندعم تلك الوزارة الخدمية بكل ما نملك حيث أنها مسئولة عن قطاع عريض من المجتمع.
قال علاء عابد فى كلمتة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: "أنا دائما انحاز للمرأة المصرية، ولدينا عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة تحت قبة البرلمان".
وأضاف عابد: "دي رسالة مهمة من عظيمات مصر أيضا مش هقول الرسالة، ولكن معي فلاشة وطلب من إحدي الرائدات الريفيات يؤدوا دور كبير معانا، خاصة أنهم كلمة السر في تنظيم الأسرة بيتكلموا تحديدا عن تأميناتهم ومعاشاتهم وما يتعرضوا له، وهذه أمانة فيها رقم تليفونها تحدثت بأسم الالاف بشأن وضعهم ومكافاتهم ومعاشاتهم وتاميناتهم خلال عملهم في القرى والنجوع ويحتاجون إلى إهتمام من وزارة التضامن الاجتماعي".
وتابع: "لدي نقتطين سريعيتين سأتحدث فيهم وهما، قانون التأمينات الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية، مما يعرضنا لشبهه عدم الدستورية، النقطة الأخري الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها هل يمكن يكون لديهم حوافز تأمينية وليست تصرف، صنايعية مصر لو حصلها شيء من يتكفل به".
واختتم: "أيضا برنامج تكافل وكرامة هناك تميز في المعاش بينهم هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين خاصة أن البرنامج من برامج الحماية التى وضعها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي وهذا البرنامج من العلامات المضيئة".
قال علاء عابد فى كلمتة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: "أنا دائما انحاز للمرأة المصرية، ولدينا عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة تحت قبة البرلمان".
وأضاف عابد: "دي رسالة مهمة من عظيمات مصر أيضا مش هقول الرسالة، ولكن معي فلاشة وطلب من إحدي الرائدات الريفيات يؤدوا دور كبير معانا، خاصة أنهم كلمة السر في تنظيم الأسرة بيتكلموا تحديدا عن تأميناتهم ومعاشاتهم وما يتعرضوا له، وهذه أمانة فيها رقم تليفونها تحدثت بأسم الالاف بشأن وضعهم ومكافاتهم ومعاشاتهم وتاميناتهم خلال عملهم في القرى والنجوع ويحتاجون إلى إهتمام من وزارة التضامن الاجتماعي".
وتابع: "لدي نقتطين سريعيتين سأتحدث فيهم وهما، قانون التأمينات الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية، مما يعرضنا لشبهه عدم الدستورية، النقطة الأخري الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها هل يمكن يكون لديهم حوافز تأمينية وليست تصرف، صنايعية مصر لو حصلها شيء من يتكفل به".
واختتم: "أيضا برنامج تكافل وكرامة هناك تميز في المعاش بينهم هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين خاصة أن البرنامج من برامج الحماية التى وضعها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي وهذا البرنامج من العلامات المضيئة".