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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو شقة يعاهد الوفديين على العمل لصالح الحزب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:42 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الإثنين، بيانًا تعليقًا على البيان الصادر من الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ.

وفيما يلي نص البيان:

إيماءً إلى ما جاء بالبيان الصادر من الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وزيارتهم المفاجئة لي بمكتبي بمجلس الشيوخ وما تضمنه من معان سامية وثقة أعتز بها.

وإني إذ أشكر لهم تلك الروح والمشاعر الصادقة معاهدًا لهم ولجموع الوفديين الحريصين على صالح الحزب مجردًا عن مزايدات حزبية استشرت في الفترة الأخيرة وإعلاء لقيم وثوابت هذا الحزب العريق واستمرارًا لدوره في الاصطفاف الوطني كظهير للمشروع المصري الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، فإنني أعاهد الوفديين الحريصين على مصلحة الحزب، مجردًا عن أي مصالح شخصية سوى مصلحة الحزب، إنني سأعمل معهم وسنعمل جميعًا مجردًا عن أي هدف سوى ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وحزب الوفد العريق في إطار ما تفرضه لائحة الحزب.

وكان وفد من نواب حزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ قد فاجأ أبو شقة بزيارة لمكتبه في مجلس الشيوخ، رافضين ما جاء بأحد البرامج باعتزام أبو شقة تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن.

وطالب النواب أبو شقة خلال زيارتهم بأن يترأس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ باعتباره أكثر شخصية تعبر عن سياسة الحزب وآراء الوفديين بما له من باع طويل فى السياسة ومشهود له بالكفاءة وسياسي بارع، وهو الوحيد القادر على العبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان.

ويأتي هذا في إطار ثوابت ومبادئ حزب الوفد العريق ومساندة الدولة المصرية والوقوف إلى جوار القيادة السياسية.

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