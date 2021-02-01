ازدحام مروري أعلى الدائري بسبب حريق عقار فيصل (صور)

شهد الطريق الدائري، ازدحاما مروريا، بعد فتحه بدقائق، بسبب حريق مخزن الأحذية الذي استمر 3 أيام.وقامت إدارة مرور الجيزة بفتح الطريق تجنبًا لحدوث ازدحام أعلى الدائرى، إلا أنه شهد تكدسا بسبب كثرة السيارات.الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن تحويلات مرورية منذ اشتعال النيران في العقار تجنبًا لحدوث أي إصابات بشرية.وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة طوقا أمنيا بكل الطرق المؤدية إلى البرج المكون من 13 طابقا، ومنعت اقتراب الأهالي والمواطنين منه، حيث طالب مدير الحماية المدنية بالابتعاد والالتزام بالكردون الأمني خشية سقوط البرج في أي لحظة.