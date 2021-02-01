586 إصابة بكورونا في فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و768 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.