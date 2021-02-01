برلمانى يطالب بتوزيع عادل للمشروعات الاستثمارية على المحافظات

طالب النائب مصطفى بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوزيع حجم الإنتاج ونوعيته على عدد من المحافظات وتحديد نطاق جغرافي لضمان التوزيع العادل، وكذلك حجم الاحتياجات والمواد الخام المتوفرة بكل محافظة للتسهيل على المستثمرين في إقامة مشروعاتهم.وتساءل بدران في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الإثنين، عن المرجعية التي يتم اللجوء إليها لتوفير احتياجات المناطق الصناعية وتوفير مستلزمات الصناع والمستثمرين.وعلق النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، بأن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا جدا في البنية التحتية، والقيادة السياسية مهتمة بالإنتاج المحلي، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون رقم واحد وقمنا بإرسال عدد من الخطابات للوزارات المعنية وستتم تلبية كل طلبات المستثمرين.