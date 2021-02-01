استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

أكدت مصادر ليبية، مساء اليوم، أن المستشار عقيلة صالح استقال من رئاسة البرلمان الليبي باعتباره مرشحا للمجلس الرئاسي، وذلك حسب قناة "العربية".وبدأ أعضاء الحوار السياسي، خلال اجتماعهم اليوم بجنيف، التصويت على أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة التي ستدير المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات، وقد ترشح صالح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد.وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، رحبت بـ"التنوع والعدد الكبير" من المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، مؤكدة أن السلطة ستتولى مهام الإعداد للانتخابات المقبلة نهاية العام، "وليست تقسيما للكعكة".وأكدت المسئولة الأممية- خلال كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في جنيف اليوم الإثنين- أن تلك السلطة ستكون مسئولة عن ملفات مهمة، بالإضافة إلى الإعداد من أجل الانتخابات، وهي «الفصل بين السلطات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمكين المجالس البلدية، والالتزام بالحكم الرشيد والشفاف، ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، وذلك في كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم الإثنين في جنيف.