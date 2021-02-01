محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري وممثلى الجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" الذى يجرى تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا "١٥٠.٤٠٠ ألف متر مربع" بمنطقة شطا.وشهد اللقاء بحث آخر التطورات والموقف التنفيذى للمشروع، وفقًا لخطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التى تترتب عليها، فضلًا عن توفير ما يعادل ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة.كما استمعت "المحافظ" إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ وكذا الأعمال الجارية، حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، تشمل ١٢ حظيرة وساحات انتظار الذبح على مساحة ١٦ ألف متر مربع، ورصيف تنزيل وتصنيف وأيضًا مجزر حكومى وآخر استثمارى، بالإضافة إلى مبانى للأعلاف والإدارة ومبيت للعاملين، بالإضافة إلى محطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" وخزانات ومحطة معالجة ثنائية بطاقة ١٠٠م٣ يوم.وأشارت "محافظ دمياط" الى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة، لافتة إلى موقع المشروع الذى يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، فضلًا عن وقوعه خارج الكتلة السكنية، كما أكدت "الدكتورة منال عوض" أن المجزر يُعد من أحد المشروعات الهامة التى تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، كما من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.وفى ختام متابعتها للموقف الإنشائى للمجزر، أكدت "محافظ دمياط" أهمية تنفيذ كافة الأعمال به وفقًا للمخطط العام المتفق عليه مسبقًا، وكذا التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك للانتهاء من هذا المشروع المهم على الوجه الأكمل طبقًا للجدول الزمنى المحدد والمعايير الفنية والبيطرية والمواصفات المقررة عالميًا فى هذا الشأن، والتى تم مراعاتها بالدراسات الموضوعة فى وقت سابق.