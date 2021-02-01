رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:23 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
طباعة
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري وممثلى الجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" الذى يجرى تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا "١٥٠.٤٠٠ ألف متر مربع" بمنطقة شطا.

وشهد اللقاء بحث آخر التطورات والموقف التنفيذى للمشروع، وفقًا لخطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التى تترتب عليها، فضلًا عن توفير ما يعادل ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة.

كما استمعت "المحافظ" إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ وكذا الأعمال الجارية، حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، تشمل ١٢ حظيرة وساحات انتظار الذبح على مساحة ١٦ ألف متر مربع، ورصيف تنزيل وتصنيف وأيضًا مجزر حكومى وآخر استثمارى، بالإضافة إلى مبانى للأعلاف والإدارة ومبيت للعاملين، بالإضافة إلى محطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" وخزانات ومحطة معالجة ثنائية بطاقة ١٠٠م٣ يوم.

وأشارت "محافظ دمياط" الى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة، لافتة إلى موقع المشروع الذى يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، فضلًا عن وقوعه خارج الكتلة السكنية، كما أكدت "الدكتورة منال عوض" أن المجزر يُعد من أحد المشروعات الهامة التى تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، كما من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

وفى ختام متابعتها للموقف الإنشائى للمجزر، أكدت "محافظ دمياط" أهمية تنفيذ كافة الأعمال به وفقًا للمخطط العام المتفق عليه مسبقًا، وكذا التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك للانتهاء من هذا المشروع المهم على الوجه الأكمل طبقًا للجدول الزمنى المحدد والمعايير الفنية والبيطرية والمواصفات المقررة عالميًا فى هذا الشأن، والتى تم مراعاتها بالدراسات الموضوعة فى وقت سابق.

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

الأكثر قراءة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر