وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لبحث التعاون المشترك

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الإفريقية بما يسهم فى التصدى للتحديات الإفريقية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقى فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال قوات حفظ السلام بالقارة الإفريقية.من جانبه عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط مفوضية الاتحاد الإفريقى والقوات المسلحة المصرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.