«خطة النواب» تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة القروض غير المستفاد منها

شدد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب، لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها، وتحديد أسباب ذلك المسؤول عنه، لمحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.وكشف سالم في كلمتة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، بحضور وزير المالية دكتور محمد معيط،عن ارتفاع إجمالي أقساط وفوائد الدين العام خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 1.03 ترليون جنيه، بنسبة تبلغ 53.5% من اجمالي استخدامات الدولة المقدر إجماليها بنحو 1.9 ترليون جنيه.وفي السياق ذاته؛ توجه سالم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة القروض قبل الحصول عليها.