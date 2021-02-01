رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة القروض غير المستفاد منها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:16 م
مصطفى سالم
مصطفى سالم
مني هيبة
طباعة
شدد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب، لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها، وتحديد أسباب ذلك المسؤول عنه، لمحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.

وكشف سالم في كلمتة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، بحضور وزير المالية دكتور محمد معيط،عن ارتفاع إجمالي أقساط وفوائد الدين العام خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 1.03 ترليون جنيه، بنسبة تبلغ 53.5% من اجمالي استخدامات الدولة المقدر إجماليها بنحو 1.9 ترليون جنيه.

وفي السياق ذاته؛ توجه سالم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة القروض قبل الحصول عليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

الأكثر قراءة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر