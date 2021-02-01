مصدر بالصحة: تسجيل ما يقرب من 30 ألف طبيب للحصول على لقاح كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن ما يقرب من 30 ألف طبيب سجلوا لدى الوزارة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما أنه تم تلقيح ما يقرب من 12 ألف طبيب حتى الآن.وأكد المصدر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بحصر كافة الأطباء الراغبين بالحصول على لقاح كورونا لتوفير الجرعات اللازمة لهم في موعدها المحدد، خاصة الجرعة الثانية التي من المقرر أن يتم الحصول عليها بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الثانية.