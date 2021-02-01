«التموين» تناشد المنافذ التموينية التسجيل على البوابة الجغرافية

طالبت مديريات التموين على مستوى الجمهورية، المنافذ التموينية التي لم تسجل بعد على البوابة الجغرافية بسرعة تسجيل اسم التاجر وعنوانه وموقعه تحديدًا على الخريطة، استعدادًا لتشغيل البوابة الجغرافية للتموين، التي من شأنها أن تساعد المواطن على معرفة المنافذ الأقرب إليه وعناوينها، للوصول إلى مكان المنفذ التمويني بسهولة عن طريق (اللوكيشن).

وتعد هذه الخدمة إضافة جديدة لخدمات وزارة التموين التي تقدمها عبر الإنترنت، تيسيرًا على أصحاب البطاقات التموينية، بعد تقديم طلبات بطاقة جديدة أو بدل فاقد وتالف من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر أو البوابة الرقمية.