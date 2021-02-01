بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرى البشندي ببلاط في الوادي الجديد

استقبلت قرية البشنـدي اليوم الاثنين القافله الطبيه المجانية والمخصص لها يومي 21 من فبراير للكشف على المواطنين تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبتوجيهات المهندس عبدالحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط.وأكد المهندس ماهر حسين رئيس الوحده المحليه لقرى البشنـدي أن القافله بدأت العمل منذ صباح اليوم ولمدة يومين، حيث تضم القافلة تخصصات باطنه - أطفال - جراحه - نسا - صدر - أسنان.وأضاف رئيس الوحدة المحلية للبشندي على اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم الزحام على شباك التذاكر وإتباع التباعد الاجتماعي المتبع.