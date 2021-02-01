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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: ضخ 24.2 مليار جنيه لتمويل 1.1 مليون مشروع خلال 5 سنوات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:01 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الحكومة ضخت 24.2 مليار جنيه لتمويل 1.1 مليون مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الخمسة الماضية، غالبيتها من مشروعات الإقراض متناهى الصغر بعدد 1.041 مليون مشروع بتكلفة 11.1 مليار جنيه.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل «الدستور» على نسخة منه، إلى استحواذ الذكور على النصيب الأكبر من المشروعات الصغيرة ومتنناهية الصغر الممولة خلال الفترة بين عامى 2015-2019 بعدد 600.6 ألف مشروع، مقابل 525.6 ألف مشروع للإناث خلال الفترة ذاتها.

وأوضح أن المشروعات متناهية الصغر أتاحت نحو 295.5 ألف فرصة عمل خلال عام 2019، و357.7 ألف فرصة عمل خلال عام 2018، و277.5 ألف فرصة عمل خلال عام 2017، فيما بلغ عدد فرصة العمل المولدة من المشروعات الصغيرة 50.1 ألف فرصة عمل خلال 2019 و49.3 ألف فرصة عمل خلال 2018 و64 ألف فرصة عمل خلال عام 2017.

وبيَّن أن عدد المشروعات الصغيرة الممولة خلال عام 2019 بلغ 16.2 ألف مشروع حصلت على تمويل قدره 2.6 مليار جنيه، تركز العدد الأكبر منها بمحافظات القاهرة 1.6 ألف مشروع، يليها الجيزة 1.3 ألف مشروع، ثم الاسكندرية 1.2 ألف مشروع، الدقهلية 1.019 ألف مشروع.

أما فيما يخص المشروعات متناهية الصغر، لفت التقرير إلى أن إجمالى عدد المشروعات الممولة خلال عام 2019 بلغت 195.2 ألف مشروع حصل علي تمويل قدره 2.8 مليار جنيه، تركز غالبيتها بمحافظات الصعيد وفى مقدمتهم محافظة المنيا بعدد 25.3 ألف مشروع، بنى سويف 22.6 ألف مشروع، الفيوم 15.8 ألف مشروع، أسيوط 12.3 ألف مشروع، سوهاج 11.6 ألف مشروع.

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