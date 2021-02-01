«سعفان»: تدريب 893 شابًا وفتاة من الأشخاص ذوي الإعاقة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقوم بالتفتيش وحملات التوعية لتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من مدى استيفاء نسبة الـ5 % المقررة قانونًا كحد أدنى للتشغيل، ومدى الالتزام بساعات العمل وأوقات الراحة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مدى توفير أحكام السلامة المهنية التي تتناسب مع طبيعة الإعاقة أثناء العمل.وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم الإثنين، أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتوعية بأحكام قوانين العمل والقوانين ذات الصلة، والتدريب على كيفية إقامة وإدارة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر لخريجي الدبلومات، والمعاهد الفنية والجامعات في كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 6 محافظات، ويستهدف المشروع سنويًا تنفيذ 18 برنامج تدريبي، لـ540 متدربًا في السنة، مشيرا إلى أنه تم تدريب 893 متدربًا ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن من خلال 18 برنامجا، وتم توفير 622 فرصة عمل لهم، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا.