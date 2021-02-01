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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: لن نقبل ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالاتفاق النووي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:11 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
منار أحمد
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قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تقبل ربط قضية المعتقلين من مواطنيها في إيران بالاتفاق النووي.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إلى البحث عن آلية لإلغاء الحظر المفروض على طهران، ورفع العقوبات بدل وضع شروط مسبقة للعودة إلى الاتفاق النووي.

وفي كلمة ألقاها أمام جلسة برلمانية،  أمس، رأى أن بلاده «لن تدخل لعبة جديدة للحصول على نصف وعود».

في حين رأى المتحدث الأسبق باسم الخارجية الإيرانية، حميد رضا آصفي، أن بايدن لن يعود للاتفاق النووي بسهولة، معتبرًا أن مواقف المسئولين الأمريكيين بعد الفوز في الانتخابات تدل بشكل واضح على التغير في المواقف تجاه إيران مقارنة بما أعلنوه خلال الحملة الانتخابية.

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