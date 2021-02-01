واشنطن: لن نقبل ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تقبل ربط قضية المعتقلين من مواطنيها في إيران بالاتفاق النووي.وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إلى البحث عن آلية لإلغاء الحظر المفروض على طهران، ورفع العقوبات بدل وضع شروط مسبقة للعودة إلى الاتفاق النووي.وفي كلمة ألقاها أمام جلسة برلمانية، أمس، رأى أن بلاده «لن تدخل لعبة جديدة للحصول على نصف وعود».في حين رأى المتحدث الأسبق باسم الخارجية الإيرانية، حميد رضا آصفي، أن بايدن لن يعود للاتفاق النووي بسهولة، معتبرًا أن مواقف المسئولين الأمريكيين بعد الفوز في الانتخابات تدل بشكل واضح على التغير في المواقف تجاه إيران مقارنة بما أعلنوه خلال الحملة الانتخابية.