حسام غالي يعود للبرلمان بعد التعافي من كورونا

كشف كابتن حسام غالي، عضو مجلس النواب، عن تماثله الشفاء بعد إصابته بكورونا، قائلا: "الحمد لله أزمة ومرت".وأضاف غالي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه عاد اليوم إلى مجلس النواب بعد التأكد من سلبية العينة لمباشرة عمله كنائب.وأوضح عضو مجلس النواب أنه تعافى بعد ألم وتكسير في الجسم بأكمله وكحة، مؤكدا أنه التزم ببروتوكول العلاج والعزل المنزلي.