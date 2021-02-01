تعليم الوادي الجديد يدشن مجموعات تقوية لطلاب الإعدادية بقرى الثمانين

دشن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، برنامج مجموعات التقوية والمنفذ بإدارة باريس التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بقرى الثمانين ٣، ٤، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.حيث تضمنت محاضرات اليوم مادة الرياضيات مع نخبة متميزة من معلمى الإدارة التعليمية لتقديم الدعم للطلاب والرد على استفساراتهم.يأتى ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة وإجراءات الكاشف الحرارى قبل بدء المحاضرات وأعمال التطهير والتعقيم.