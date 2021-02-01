مصممة قُفازي بيرني ساندرز الشهيرين ستتعاون مع شركة لتصنيعهما

أعلنت معلّمة من ولاية فيرمونت الأميركية ذاعت شهرتها أخيرًا لتصميمها قفّازَي السيناتور أنتوني ساندرز في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها وجدت شركة تتولى تصنيع كميات كبيرة منهما لتلبية الطلب الكبير الذي أحدثه الانتشار الواسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وكتبت جينيفر إليس على حسابها عبر تويتر، السبت: "لدي أخبار سارة! سأتعاون مع تيدي بير في فيرمونت لإنتاج قفازات بيرني للجميع !!"، مضيفة أن قسمًا من الأرباح سيخصص للأعمال الخيرية.وأضافت "كنت واثقة بأن ثمة طريقة للتمكن من تأمين القفازين لكم، ووجدتها!".وقبل أن تشتهر إليس بفضل الصورة التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم، كانت المعلمة البالغة 42 عامًا تعيش "حياة هادئة" في بلدتها الصغيرة إسيكس جنكشن في ولاية فيرمونت.