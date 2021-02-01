رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«استغلوا اسم الرئيس».. حبس 4 نصبوا على المواطنين في الجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:24 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
قررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، حبس سيدة و3 أشخاص آخرين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب وانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية، واستخدامها اسم الرئيس للنصب على المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، قد تمكنت من القبض علي سيدة متهمة بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية لابتزاز أصاحب المحال التجارية والحصول منهم على مبالغ مالية تحت اسم التبرع للدولة المصرية، وقال الشاكون ومقدمو البلاغات إن المتهمة قالت لهم "الفلوس دي بتروح للرئيس مباشرة".

وتبين قيام أحد الأشخاص بكشف أمرها واستجوابها لتقر بأنها تعمل صحفية، وتقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وبسؤالها عن اسم نقيب الصحفيين تبين عدم معرفتها به، ثم أقرت بأنها كانت تعمل مصححة لغوية وقدمت كارنيهًا مزورًا منسوب صدوره لنقابة الصحفيين.

وتلقت الجهات الأمنية بالجيزة بلاغًا من عدد من أصحاب المحال بمنطقة الهرم وفيصل، بالقبض على سيدة و3 أشخاص آخرين عقب انتحالهم صفة موظفين برئاسة الجمهورية، وقال مقدمو البلاغات إن المتهمة قالت لهم "الفلوس دي بتروح للرئيس مباشرة".

وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت واقعة القبض عليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا