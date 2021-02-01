«استغلوا اسم الرئيس».. حبس 4 نصبوا على المواطنين في الجيزة

قررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، حبس سيدة و3 أشخاص آخرين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب وانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية، واستخدامها اسم الرئيس للنصب على المواطنين.وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، قد تمكنت من القبض علي سيدة متهمة بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية لابتزاز أصاحب المحال التجارية والحصول منهم على مبالغ مالية تحت اسم التبرع للدولة المصرية، وقال الشاكون ومقدمو البلاغات إن المتهمة قالت لهم "الفلوس دي بتروح للرئيس مباشرة".وتبين قيام أحد الأشخاص بكشف أمرها واستجوابها لتقر بأنها تعمل صحفية، وتقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وبسؤالها عن اسم نقيب الصحفيين تبين عدم معرفتها به، ثم أقرت بأنها كانت تعمل مصححة لغوية وقدمت كارنيهًا مزورًا منسوب صدوره لنقابة الصحفيين.وتلقت الجهات الأمنية بالجيزة بلاغًا من عدد من أصحاب المحال بمنطقة الهرم وفيصل، بالقبض على سيدة و3 أشخاص آخرين عقب انتحالهم صفة موظفين برئاسة الجمهورية، وقال مقدمو البلاغات إن المتهمة قالت لهم "الفلوس دي بتروح للرئيس مباشرة".وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت واقعة القبض عليها.