أشرف رشاد سنتقد تقدم «المالية» بـ9 تعديلات على «ضريبة الدخل» خلال 3 سنوات

كشف النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن وجود ملاحظات عديدة ومهمة للغاية في بعض الأمور التي تخص التعليق على بيان وزير المالية.وقال الشريف، في تعقيب على بيان وزير المالية، إن لديه بعض الملاحظات وتقدم ببعض النصائح فيما يخص الملف التشريعي لوزارة المالية، متسائلا: "كيف يكون هناك 9 تعديلات على قانون الضريبية على الدخل خلال 3 سنوات وبمعدل كل 3 أشهر".وأضاف رشاد، أن وزارة المالية تتقدم كل 3 أشهر بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وهو أمر يمثل علامة استفهام كبيرة جدا، متسائلا عن الدراسة التي تتم على تلك التشريعات ورؤيتها نحو هذا الأمر.وتابع: "خلال دور الانعقاد الأخير من عمر المجلس السابق تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون من أجل إلغاء الإعفاء المقرر على أذون الخزانة بالداخل، ونحن كحزب -مستقبل وطن- تحفظنا على هذا المشروع، لكن للاسف الشديد بعد ذلك بشهر واحد تقدمت الوزارة بمشروع قانون أخر من أجل إلغاء إعفاء أذون الخزانة بالخارج، ما هي الرؤية التشريعية للوزارة بهذا الملف"، مطالبا الوزارة بدراسة الملف التشريعي جيدا بدلا من تلك التي تتقدم بها.ولفت رشاد إلى الملف الخاص بالضرائب، قائلا إن هناك غرامات تفرض وقضايا ترفع وتشديد في الغرامات وفي المعاملة والعقوبة المالية في الوقت الذي نجد فيه إعفاءات وتخلي وتنازل عن قضايا لذات الموضوع، مستوضحا المعيار الذي تتعامل به الضرائب مع الممولين والعملاء.