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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حلوان يشن حملات لمتابعة إجراءات كورونا ويصادر 180 شيشة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:06 م
حملات لمتابعة إجراءات
حملات لمتابعة إجراءات كورونا
مصطفى عبدالله
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واصل حي حلوان تنفيذ تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا علي سلامة المواطنين.

و نفذ حي حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز، وناهد عبد الكريم، سكرتير حي حلوان، والأجهزة المعنية بحملة بنطاق حي حلوان علي المقاهي، وأسفرت عن ضبط 180 شيشة ممنوع تداولها بالمخالفة للإجراءات الاحترازية العاجلة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.

كما قام حي حلوان والأجهزة المعنية، باستكمال أعمال تطهير وشفط المياه بشارع امتداد حفني أبو جبل، وأيضا تسوية وتطهير أحدي جنبات الشارع لتسهيل الحركة المرورية به.

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