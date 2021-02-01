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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات موسعة في سرقة عيادة طبيب بالجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:51 م
أمن الجيزة
أمن الجيزة
ندى حمدي
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تواصل مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، تحرياتها في واقعة سرقة عيادة طبيب، فيما بين فحص محتويات الشقة تبين عدم وجود أي آثار عنف أو كسر بباب العيادة، وأن المتهم استخدم مفتاحا مصطنعا في فتح الباب.

واستمع رجال المباحث للطبيب مالك العيادة، الذي أفاد أنه فوجىء بفتح باب العيادة واختفاء بعض محتوياتها، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية المتهم.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سرقة مجهول لعيادة طبيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء المعاينة، أن المتهم تمكن من فتح باب العيادة، واستولى على محتوياتها، وفر هاربا.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف هوية المتهم، من خلال فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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