مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إنه على الرغم من تراجع أعداد الإصابات بالفيروس إلا أن مصر ما زالت حتى الآن في مرحلة صعبة من انتشار الوباء العالمي.وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن تنحسر أعداد الإصابة نهاية فبراير الجاري ومع انتهاء فصل الشتاء، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين خلال الفترة المقبلة.وأكد أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين الذين يعزلون أنفسهم منزليا عند الشعور ببعض بأعراض الإصابة بالفيروس خاصة إذا كانت بسيطة، ولا يتم تسجيلهم ضمن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان يوميا.وقال المصدر إنه يجب اتباع تلك الإجراءات للحد من انتشار الفيروس لحين توافر كميات كافية من لقاح كورونا لكافة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة قاربت على الانتهاء من التعاقد على لقاح "سينوفاك" الصيني واللقاح الروسي قريبا وقبل ذلك اللقاحات الأخرى.