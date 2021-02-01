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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:52 م
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
محمد قدري
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انتشرت خلال الساعات الماضية انباء تفيد بإصابة الفنان الكبير يحيى الفخراني بفيروس كورونا المستجد بعد أن حصل وطاقم عمل مسلسل "نجيب زاهي زركش" على إجازة كانت لمدة يوم، وذلك بعد إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بفيروس كورونا المستجد.

حقيقة إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء شركة سينرجي المنتجة للمسلسل دائما عمليات تعقيم لموقع التصوير بالكامل، وتطهير جميع المعدات مع مسحات طبية لطاقم العمل وثبت عدم إصابة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

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وعاد النجم الكبير لاستئناف التصوير خلال الساعات الماضية لمسلسل "نجيب زاهي زركش" من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية.

المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، كل من أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس، وتحل الفنانة هالة فاخر ضيفة شرف العمل، ومن تأليف لعبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

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