حقيقة إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا

اخر اعمال الفنان يحيى الفخراني في رمضان 2021

وعاد النجم الكبير لاستئناف التصوير خلال الساعات الماضية لمسلسل "نجيب زاهي زركش" من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية.المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، كل من أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس، وتحل الفنانة هالة فاخر ضيفة شرف العمل، ومن تأليف لعبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.