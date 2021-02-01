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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الملا يفتتح ندوة افتراضية لسلامة العمليات البترولية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:08 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الندوة الافتراضية التي عقدت صباح اليوم عبر الفيديوكونفرانس بعنوان "تحديث إدارة سلامة العمليات بقطاع البترول.. الرؤية والواقع"، ونظمتها اللجنة المصرية العليا لإدارة سلامة العمليات بالقطاع (PSM) بالتعاون مع شركة "ميثانكس مصر"، بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عزالرجال، ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات الكيميائي سعد هلال، والكيميائي جمال فتحي، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمد شندي، العضو المنتدب لشركة "ميثانكس" مصر.

وأكد المهندس طارق الملا، في افتتاح الندوة، التزام القطاع بتطوير القدرات والامكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سلامة العمليات في مختلف الأنشطة البترولية في اطار مبادرة أسبوع السلامة التي أطلقتها عام 2019 تحت مظلة مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولي، مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الكامل وتطبيق المبادرات الفعالة لتعزيز السلامة في كافة المشروعات للحفاظ على سلامة الكوادر البشرية والحفاظ على البيئة والأصول، مضيفا أن الوزارة تؤمن بأن الحفاظ على السلامة هو جزء أصيل من صناعة القرار في كافة المشروعات البترولية الجديدة والقائمة من خلال توفير كافة الإمكانيات الداعمة لذلك سواء الميزانيات المخصصة لدعم السلامة وإدارة المخاطر والتقييم الهندسي الواعي، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف، موضحًا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميثانكس" مصر في هذا الإطار وتم تشكيل لجنة مصرية لإدارة سلامة العمليات.

وأضاف الملا، أن هذه اللجنة تختص بوضع أسس إدارة سلامة العمليات لرفع درجة الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والحد من المخاطر، مشيدا بجهودها خلال العام الماضي في وضع خارطة طريق لتعزيز السلامة والبدأ في تطبيق المعايير المطلوبة وتشكيل اللجان الفنية الفرعية وتفعيل عملها.

وأشاد الملا بالتعاون المثمر مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول في مجال السلامة والذي انعكس إيجابا على تبادل الخبرات وتقديم برامج فاعلة لبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بمجال السلامة والتدريب العملي وتنفيذ عمليات آمنة تحت إشراف الخبراء، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتكاتف بين جميع أطراف الصناعة واللجان المختصة بسلامة العمليات لصالح القطاع.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب لشركة "ميثانكس مصر"، إن هذا الحدث يعد استمرارًا لمساهمة الشركة في تعزيز إدارة سلامة العمليات داخل القطاع، ويعتبر اليوم بمثابة احتفال بنجاح لجنة إدارة سلامة العمليات منذ تشكيلها ومشاركة رؤية مشتركة تماشيًا مع برنامج التطوير والتحديث الذي تتبناه وزارة البترول والثروة المعدنية لدمج إدارة سلامة العمليات كركيزة أساسية في جميع الأنشطة.

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