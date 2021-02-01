المبعوثة الأممية لدى ليبيا: يجب الالتزام بموعد الانتخابات مهما كان الثمن

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، خلال كلمتها بجلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف السويسرية، على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات مهما كان الثمن.وأشادت ويليامز أمام أعضاء الملتقى المجتمعون حتى يوم الخامس من فبراير، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد منذ أعوام، بالتقدم الذي وصفته بـ "الكبير" للحوار السياسي بين الليبيين، مشيرة إلى إن الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.وكررت التأكيد على أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، أي في ديسمبر المقبل.وقالت في معرض حديثها عن انتخاب أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، لدينا قائمة واسعة من المرشحين لهذه المناصب، وأن مبدأ الفصل بين السلط ستجري مراعاته في ليبيا، وجددت التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.وذكرت المبعوثة الأممية أن كافة المرشحين لشغل مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا، سيقدمون أنفسهم، يوم الاثنين، وتعهدت بأن تكون عملية ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا "مفتوحة وشفافة".وشددت على أن المطلوب في ليبيا هو تطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد، بينما يتوق الليبيون إلى النهوض بالخدمات، كما شددت على أن بعثة الدعم إلى ليبيا ستعمل على المتابعة، لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي.