تشغيل 10 فروع «جمعيتي» لتوفير سلع تموينية بتخفيض 25% بشمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية تموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، تشغيل 10 أفرع لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين خلال المراحل الثلاث، لتغطي احتياجات المحافظة من صرف السلع التموينية وفارق نقاط والسلع الحرة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، موضحا أنها أشبه بـ"الميني ماركت" الصغير أو المجمعات الاستهلاكية الصغيرة تعمل بالتوازي مع بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية.وأكد سمري لـ"الدستور"، أن فروع جمعيتي لها الحق في طرح السلع الحرة بتخفيضات 25% وخاصة السلع المجمدة مثل اللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيها، لتغطية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.