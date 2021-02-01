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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ماهي مختار تفوز بمسابقة «BE STAR» لصناعة النجوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:26 ص
مسابقة BE STAR
مسابقة "BE STAR
شيماء دهب
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فازت ماهي مختار بمسابقة "BE STAR " وهي مسابقة للتمثيل والغناء، بعد أن تقدم المئات من المتسابقات وتم التصفية الي 8 متسابقات من أصل 25 فتاة، بعد اجتيازهن تدريبات على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مجالات التقديم التليفزيوني، والإذاعة، والغناء، والتمثيل، والموضة.

وفازت بلقب الوصيفة الذهبية بسنت الشربيني والوصيفة الفضية بسمة أبو زيد، برئاسة المخرج أحمد عادل، وتكونت لجنة التحكيم المكونة من الفنانة ناهد السباعي، والمطرب عصام كاريكا والمخرج طارق عبد العزيز ومذيعة قناة المحور حنان أنيس وملكة جمال الأردن زينة العلمي، وبحضور الملحن حلمي بكر.

وشهد الحفل عروض أزياء لأشهر مصممي العرب، منهم بسمة عصام لفساتين الزفاف، ومحمود غالي وحسن محمد للسواريه، وقدمت الحفل مذيعة قناة النهار ياسمين سيف الدين.

وأكد المخرج أحمد عادل، أن المسابقة قائمة على اختيار النجمات متعددة المواهب، حيث تم تدريبهن بالفعل علي الأداء التمثيلي، والإلقاء وعروض الأزياء، والمهارات الشخصية، مؤكدا أن نجم المستقبل هو النجم الشامل.

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