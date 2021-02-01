رئيس «الحرية المصري»: الحزب يقف خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسي

وجه المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ تقديرًا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة في إدارة كافة الملفات الداخلية والخارجية خلال زمن قياسى فى بناء دولة عصرية حديثة يشار لها بين الدول المتقدمة.وأكد محمود، خلال البيان الصادر عنه، إن هناك بعض الملفات الخارجية كان يصعب على أي شخص أن يتحدث فيها إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع الرئيس أن يخلق رأيا عاما دوليا متوازن في المنطقة بأكملها في كل القضايا التى تخص الأمن القومى المصري، وكذلك القضية الفلسطينية والقضية السورية وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام المصرى والعربى.وعاهد الرئيس الجديد لحزب الحرية المصري، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقف حزب الحرية المصرى بكافة قياداته وكوادره وأعضاؤه خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسى، داعمين جميع القرارات والإجراءات التى تحقق التنمية والأمن والاستقرار للشعب المصرى.