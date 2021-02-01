رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «الحرية المصري»: الحزب يقف خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:24 ص
السيسي
السيسي
إسلام نصير
طباعة
وجه المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ تقديرًا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة في إدارة كافة الملفات الداخلية والخارجية خلال زمن قياسى فى بناء دولة عصرية حديثة يشار لها بين الدول المتقدمة.

وأكد محمود، خلال البيان الصادر عنه، إن هناك بعض الملفات الخارجية كان يصعب على أي شخص أن يتحدث فيها إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع الرئيس أن يخلق رأيا عاما دوليا متوازن في المنطقة بأكملها في كل القضايا التى تخص الأمن القومى المصري، وكذلك القضية الفلسطينية والقضية السورية وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام المصرى والعربى.

وعاهد الرئيس الجديد لحزب الحرية المصري، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقف حزب الحرية المصرى بكافة قياداته وكوادره وأعضاؤه خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسى، داعمين جميع القرارات والإجراءات التى تحقق التنمية والأمن والاستقرار للشعب المصرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

آخر أخبار حريق الدائري.. اشتعال النيران مجددا في البرج (فيديو)

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب