إصابات كورونا في سنغافورة تقترِب من 60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 59 ألفًا و568 حالة.وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، اليوم الإثنين، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي لدى وصولها.ولم تُسجل الوزارة حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 حالة، بينما تعافى 59 ألفًا و196 حالة.