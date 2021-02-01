اليابان تحضّ بورما على الإفراج عن سو تشي

دعت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري.وقال وزير الخارجية الياباني "نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم"، داعيًا "الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعًا" إلى بورما.