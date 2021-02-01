لجنة هندسية وتحويلات مرورية بسبب «برج فيصل»

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكني الذي شهد حريقًا اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل؛ لاستكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ اللازم بشأن العقار، مع إعداد تقرير حول الخسائر والتلفيات وسبب الحريق.وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن تحويلات مرورية نتيجة حريق مصنع ومخزن أحذية أسفل برج متاخم للطريق الدائري.وتم تحويل القادم من أعلى الطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري- القوس الغربي، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.وعلى القادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.