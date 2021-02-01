نقابة الاتصالات والمحمول تدشن أول مول للمحمول في مصر

دشنت نقابة الاتصالات والمحمول أمس الأحد، "أركاديا مول" كأول مول متخصص لمستوردي ومصنعي إكسسوار المحمول في مصر على غرار مولات الصين المتخصصة.وافتتح، محمد طلعت، رئيس النقابة، ومحمد المهدي، النقيب الشرفي، وجميل رشدي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة والغرفة التجارية أول مول متخصص في إكسسوار المحمول بالجملة في مصر على غرار مولات الصين، ومع 35 محلا جديدا لمختلف الماركات الشهيرة بالسوق كدفعة أولى من أصل 100 محل، بالإضافة لبعض الأنشطة الموجودة أصلا من محلات ملابس وكمبيوتر ومطاعم وكافتريات وملاهي أطفال.