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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:28 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 وفاة و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8275، فيما إجمالي عدد الإصابات 471157.

وكانت الوزارة أعلنت يوم السبت عن تسجيل 13 وفاة و701 إصابة بالفيروس.

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