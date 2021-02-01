المغرب يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 وفاة و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8275، فيما إجمالي عدد الإصابات 471157.وكانت الوزارة أعلنت يوم السبت عن تسجيل 13 وفاة و701 إصابة بالفيروس.