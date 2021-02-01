ابدأ حلمك.. تعلن أسماء المقبولين فى ورشة التمثيل والإخراج

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح إن اليوم الاثنين الموافق الأول من فبراير المقبل سيكون آخر أيام اختبارات التصفية الثانية والأخيرة للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الرابعة من ورشة مسرح الشباب بمشروع "ابدأ حلمك".وأوضح حسان أن من المقرر الإعلان عن القائمة النهائية التي تتضمن أسماء المقبولين في ورشة "التمثيل - الإخراج"، مساء غدا الثلاثاء الموافق الثاني من فبراير المقبل.تقدم للالتحاق باختبارات الدفعة الرابعة من ورشة "ابدأ حلمك" نحو 1560 متقدما للانضمام للورشة في قسم "التمثيل" و28 متقدما للانضمام للورشة في قسم"الإخراج"، وتقام الورشة على أيدي مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وهم: الدكتور كمال عطية في قسم "التمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما"، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنانة عبير لطفي "تمثيل"، الفنان كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، ومصممة الرقصات المخرجة كريمة بدير.ومشروع ورشة "ابدأ حلمك" يقام تحت رعاية ودعم من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويتم من خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة، الغناء، الموسيقى، الأداء الحركي، وينتج عن الورشة عرض مسرحي نتاج التدريب.